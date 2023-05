Centro storico, strisce blu di un'intera strada "prenotati" coi bidoni dei rifiuti

La denuncia è arrivata sul gruppo Facebook Comitato Vivibilità Cittadina. La foto, postata da un utente, si spiega da sola: una fila di bidoni della raccolta differenziata occupano interamente la successione di posti auto sulle strisce blu, rendendole inservibili a chiunque avesse intenzione di parcheggiare la propria vettura.

L'immagine, scattata da un piano alto di uno degli edifici che affaccia sulla strada, ritrae via Conte di Ruvo, in pieno centro storico. "Servizio prenotazione parcheggio rigorosamente abusivo", scrive l'autore della denuncia. E non è da escludere che la persona con una sedia sul marciapiede sia un parcheggiatore pronto a liberare il posto all'avvicinarsi di un cliente.