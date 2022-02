Marciapiede di via Caracciolo: sarà presto ripavimentato quello "lato mare"

Sarà ripavimentato il marciapiede lato-mare di via Caracciolo, tra via Sannazaro e piazza Vittoria.

I lavori saranno effettuati nell'ambito dei lavori per il collegamento in alta tensione fra la sottostazione di Fuorigrotta e il centro della città e saranno a carico della società Terna, esecutrice dei lavori.

Quando iniziano i lavori

La prima fase interesserà il tratto di strada fra piazza Repubblica e viale Dohrn, inizierà il 21 febbraio e avrà una durata di sessanta giorni.

Il cantiere mobile occuperà in parte il marciapiede e in parte la carreggiata; trattandosi di area pedonale non sarà necessaria la modifica della viabilità.