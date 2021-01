A via Caracciolo le riprese dell'Amica Geniale: il dispositivo di traffico temporaneo

Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per i giorni giovedì 14 e venerdì 15 gennaio 2021 in via F. Caracciolo per le riprese della serie TV “l’Amica Geniale – Storia di chi fugge”

Il dispositivo prevede di sospendere:

1. dalle ore 7:00 del giorno 14 gennaio 2021 alle ore 20:00 del giorno 15 gennaio 2021: a) alt. civ. 1/c e fr. civ. 1/c, gli stalli di sosta generici riservati alle persone diversamente abili; b) alt. civ. 1, gli stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori;

2. dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del giorno 15 gennaio 2021, nelle due corsie, lato mare, del tratto compreso tra largo Sermoneta a chalet delle Rose, il transito veicolare, eccetto per i veicoli necessari alle riprese.