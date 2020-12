Via Broggia, dispositivo di traffico temporaneo per lavori

Per consentire alla Società Napoli Servizi lo svolgimento dei lavori di sostituzione delle pluviali poste all’interno della facciata dell’ingresso della Galleria “Principe di Napoli” prospiciente via Broggia, è stato istituito in Via Broggia il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai presenti sul tratto interessato, dei mezzi delle Forze dell’Ordine e di pronto soccorso impegnati in servizi di emergenza.

Tale divieto è previsto nella fascia oraria 22,00 - 05,00 a partire da oggi 16 dicembre e fino a venerdì 18 dicembre.