Arenella, chiusa via Alfredo Rocco: quando sarà riaperta al traffico veicolare

Via Alfredo Rocco (foto Facebook Paolo De Luca)

Nel quartiere Arenella è chiusa al traffico via Alfredo Rocco. Dopo le verifiche, come reso noto dal Presidente della V Municipalità Paolo De Luca, sono state escluse perdite idriche (sia acquedotto che fogne).

Nella giornata di oggi e in quella di sabato ci saranno interventi di ripristino sede stradale da parte di Napoli Servizi a strada chiusa, domenica l'assestamento del basolato e lunedì mattina la riapertura al traffico veicolare.

Sarà ripristinato a breve anche un avvallamento in via Niutta, come confermato dal presidente De Luca.