Vesuvio erutta Coronavirus, proteste: "Lavali col fuoco non diverso da infettali col virus"

Non è piaciuta molti l'immagine del Vesuvio che erutta Coronavirus proposta ieri sera da "Non è l'Arena" su La7, durante il focus sull'emergenza Covid in Campania.

"Sono arrivate, ancora, numerose segnalazioni allo Sportello Difendi la Città per l'immagine del Vesuvio che erutta Coronavirus mostrata nella trasmissione "Non è l'Arena" su La7. "Lavali col fuoco" non è poi tanto diverso da "infettali col virus". Brutta l'immagine, bruttissimo il messaggio che suggerisce. Ne chiederemo conto, come sempre", scrive in una nota Flavia Sorrentino, delegata all'Autonomia della città di Napoli e Coordinatrice dello Sportello Difendi la Città.