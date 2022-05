Turista scivola mentre percorre il bordo craterico del Vesuvio

Guide Vulcanologiche sono intervenute per soccorrere una escursionista inglese di 74 anni che è scivolata mentre percorreva il bordo craterico del Vesuvio.

"La donna, impossibilitata a proseguire per una sospetta distorsione alla caviglia sinistra, è stata prontamente soccorsa e stabilizzata dalle Guide Vulcanologiche presenti in loco. Contemporaneamente è stato allertato l'equipaggio dell'ambulanza in servizio a Quota 1000 di Ercolano che ha poi trasportato l’infortunata al vicino Ospedale Maresca per una radiografia di controllo", fa sapere Guido Maisto di Art science tourism.