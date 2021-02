Le tute anti Covid diventano vestiti di Carnevale: polemica sui social

Come ogni anno, è partita la "gara" a chi propone il vestito di Carnevale più originale. Ma quest'anno la fantasia di alcuni genitori ha suscitato indignazione sui social. Il Motivo? Tre bambini sono stati mascherati da medici con la tuta anti Covid. La foto è stata diffusa sui social dal noto conduttore radiofonico Gianni Simioli e tanti sono stati i commenti duri.

"Che vergogna"

"Che vergogna. Scherzare su una cosa così seria", recita un commento. O ancora: "I bambini non hanno colpe...le colpe sono dei genitori che li assecondano sempre...In questo caso abbiate rispetto per i dottori che stanno dando l'anima a chi ci sta rimettendo la vita e per chi non c'è l'ha fatta". E poi, ancora: "L'ironia dei napoletani...supera ogni limite!Personalmente in questo caso avrei voluto DIMENTICARE questo brutto capitolo".