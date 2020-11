Capi falsi dalla Turchia nascosti nelle valigie: la scoperta in aeroporto

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, insieme ai finanzieri della compagnia di Capodichino, nel corso di una serie di controlli effettuati su passeggeri in arrivo da Istanbul, hanno sequestrato oltre 400 capi di abbigliamento e accessori vari contraffatti di numerose e note case di moda (Balenciaga, Dsquared2, Moschino, Givenchy, Gucci, Versace, Philipp Plein, Louis Vuitton, Adidas, Nike). I passeggeri, giunti presso l'aeroporto con grandi bagagli e borse da stiva, dove era stata occultata la merce contraffatta, al momento del controllo non sono stati in grado di produrre documentazione valida a prova dell’acquisto e dell’originalità dei prodotti.

Il materiale sequestrato, composto principalmente da t-shirt, polo, jeans, giubbini, calzature, borse, marsupi e tracolle, era sprovvisto del packaging tipico dei grandi marchi per permettere ai soggetti di trasportare un maggior numero di pezzi. Consultati i periti delle società titolari dei marchi, questi hanno accertato la fedele imitazione degli originali, tale da trarre in inganno gli eventuali acquirenti finali. Gli articoli sono stati sequestrati mentre gli autori dell’illecito, in totale quatro responsabili, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per contraffazione e ricettazione.

