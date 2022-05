Sullo scooter con una "Vespa" in braccio: le immagini sono virali - VIDEO

Sta facendo il giro del web un video girato ad Afragola. Le immagini mostrano un episodio molto curioso. Due persone, come si può vedere, vanno in giro a bordo di uno scooter con una Vespa in braccio. La manovra pericolosa è stata subito condivisa e commentata dagli utenti social che, a più riprese, hanno definito la vicenda come "assurda".

Il video è stato condiviso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la testimonianza di un cittadino.