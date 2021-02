L'Arcivescovo Battaglia si presenta alla città di Napoli | VIDEO

Don Mimmo Battaglia, così come ama essere chiamato, si presenta alla città. Il nuovo Arcivescovo di Napoli si è insediato oggi ed ha celebrato la sua prima messa in Cattedrale. "Sperare oltre ogni speranza, diventare profeti di speranza - ha detto - questa potrebbe essere la sintesi dell'essere autorita'. Autorita'...che eccellente, immenso e invidiabile compito vi ha dato la vita: quello di aumentare la bellezza della vita per le persone".

"Non dobbiamo salvare il mondo, ma amarlo"

Poi, un pensiero sul Covid e su quest'anno difficile: "Il Covid ha messo in discussione le relazioni imponendo di cambiare i nostri comportamenti sociali. La distanza tra di noi ci ha portati a dubitare dell'importanza di prenderci cura di chi e' accanto a noi. Siamo chiamati non a salvare il mondo, ma ad amarlo. E' il tempo per riscoprire il senso di una nuova umanita'".