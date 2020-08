Veranda con wc accanto alla storica chiesa del cuore di Napoli: la scoperta

Era una veranda abusiva, di circa 25 metri quadrati e completa di bagno, quella che gli agenti di polizia del commissariato Vicaria Mercato hanno sequestrato ieri.

Si trovava sul lastrico solare di un edificio di interesse storico, parte dell'esedra settecentesca fatta realizzare da Francesco IV di Borbone dopo il rogo delle botteghe del 1781, che comprende la Chiesa Santa Croce e Purgatorio, che si affaccia in piazza Mercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La veranda era costituita da una tettoia in ferro, con sovrapposte lamiere coibentate, delimitata in parte da muretto e in parte da ringhiera, con la zona coperta pavimentata per essere una casa.

Denunciato il presunto responsabile, un 67enne.