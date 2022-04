Vento forte su Napoli, cadono calcinacci da un fabbricato a Fuorigrotta

A causa del forte vento, questa mattina è intervenuta la Protezione civile comunale, tramite gli addetti di Napoli Servizi, in via Giambattista Marino a Fuorigrotta per la caduta di calcinacci da un fabbricato.

Sul capoluogo campano, così come sul resto del territorio regionale, è in vigore, fino alle ore 12 di lunedì 18 aprile, un'allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.