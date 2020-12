Raffiche di vento record, già più di 50 interventi dei vigili del fuoco a Napoli e provincia

Centralino in tilt dei vigili del fuoco per il vento forte, come preannunciato nell'allerta meteo regionale. Le raffiche provenienti in prevalenza da Sud-Ovest stanno causando numerosi disagi sia a Napoli che in provincia.

-A Torre del Greco molta paura per una luminaria natalizia in piazza Santa Croce, spezzatasi in due a causa del vento. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale che ha recintato l'area. Non si registrano feriti.

- A Caivano in via delle Rose la guaina di un tetto di una abitazione è finita in strada. Colpite tre auto che hanno subito ingenti danni, ma anche in questo caso nessun ferito.

- A Pozzuoli il sindaco Figliolia invita alla prudenza: "In considerazione del vento molto forte che sta spirando in città e dei pericoli che ne possono derivare per la pubblica incolumità, invitiamo i cittadini ad uscire il meno possibile di casa ed a limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario. Raccomandiamo, inoltre, di assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno alle persone, e di evitare di sostare sotto alberi, pali, segnaletica, impalcature, oggetti sospesi o esposti al vento".