Il vento spezza la storica Croce a Cariati: simbolo contro il colera

Tra i danni causati dal maltempo di ieri c'è la rottura dello storico Crocifisso di Cariati ai Quartieri Spagnoli. Il monumeto è stato spezzato dal forte vento. La Croce, ricordiamo, venne installata da un gruppo di fedeli per ringraziare Dio nel 1836, quando Napoli fu colpita dal colera.

La Croce, quindi, è sempre stata considerata simbolo contro il colera - appunto - e contro ogni tipo di catastrofe. Un simbolo famoso in tutto il mondo che nelle scorse ore è stato distrutto dal maltempo. Tuttavia, i residenti sono pronti a scendere in campo per il ripristino.

Le immagini della Croce spezzata hanno subito fatto il giro del web e tanti sono i commenti dei cittadini. La Croce è stata rimossa e viene conservata nella vicina parrocchia. Ricordiamo che la Croce in legno è stata già restaurata due volte: nel 1884 e nel 1980.