Gli Stati Uniti regalano cinque respiratori alla Campania

La donazione arriva attraverso la Missione diplomatica Usa in Italia e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale

Gli Stati Uniti hanno donato alla Regione Campania cinque respiratori di ultima generazione per la lotta contro il Covid-19. La donazione, che arriva attraverso la Missione diplomatica Usa in Italia e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal governo statunitense a sostegno dell'Italia. "Questa donazione è un'ulteriore prova dell'incrollabile e storica amicizia che ci lega", dichiara Mary Avery, console generale degli Stati Uniti a Napoli. "Gli Stati Uniti - aggiunge - restano al fianco dei nostri amici e alleati, soprattutto quando occorre uno sforzo comune di fronte a sfide globali. Oggi siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo a Napoli e a tutta la Campania, affinché possiamo superare questa crisi insieme, come già successo con altre crisi affrontate in passato". I cinque dispositivi già consegnati alla Regione Campania sono respiratori portatili Zoll Model Emv+, prodotti negli Stati Uniti, che riflettono una tecnologia all'avanguardia e molto richiesta. Sono strumenti compatti e mobili che offriranno alla Campania flessibilità nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus.

L'interoperabilità di questi ventilatori con una vasta gamma di sistemi ospedalieri esistenti garantirà un supporto adattabile, affidabile ed efficace al sistema sanitario regionale anche per gli anni a venire. Nella donazione è compreso anche un contratto di servizio per ogni respiratore per quanto riguarda l'assistenza, la manutenzione e le eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi deteriorati."Desidero ringraziare di cuore, anche a nome di tutti i cittadini campani, l'Amministrazione statunitense e in particolare il Console Mary Avery, per l'ennesimo gesto di solidarietà, che si aggiunge a quanto già fatto nei mesi scorsi", dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Anche questo rappresenta un ulteriore momento di stretta collaborazione e amicizia tra la nostra comunità e gli Stati Uniti", sottolinea il governatore campano. L'assistenza degli Stati Uniti alla Regione Campania comprende anche attrezzature mediche e ospedaliere donate dal comando della Marina statunitense all'Ospedale del Mare nel giugno del 2020, e un finanziamento alla società campana Dem Consulting, che ha permesso a cinque aziende salernitane di convertire parzialmente le loro linee per produrre localmente mascherine chirurgiche e Ffp2. Dem Consulting stima che come risultato di questo progetto verranno creati 60 posti di lavoro.