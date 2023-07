Il San Carlo si mobilità per la “Venere degli stracci”

La Fondazione Teatro di San Carlo ha promosso una speciale iniziativa dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione di una nuova installazione della "Venere degli stracci", l'opera d'arte di Michelangelo Pistoletto situata in piazza Municipio, distrutta ?da un incendio appiccato ieri mattina da un senza fissa dimora. Una recita speciale del balletto contribuirà alla campagna per finanziare la realizzazione della nuova opera di Pistoletto.? "La?'?Venere degli stracci?'? di Pistoletto ?- si legge in una nota del teatro - ?è stata a lungo una delle opere d'arte più amate e iconiche, è un simbolo di umanità, vulnerabilità e resilienza. La distruzione dell'opera originale è stata un duro colpo per la nostra comunità.?

Per questo motivo la Fondazione ha deciso di organizzare lo spettacolo di danza no profit ?'?Balanchine/Petipa?' ?con il Balletto e l'Orchestra del Teatro di San Carlo che si terrà il 29 luglio alle ore 20?"?.?Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e il primo e secondo ordine di palchi, 15 euro per il terzo e quarto ordine di palchi e per la balconata.?? Lo spettacolo?, prosegue la nota, "si ispira a due grandi coreografi, George Balanchine e Marius Petipa, attraverso le loro creazioni Serenade, su musiche di Pëtr Il'i? ?ajkovskij, e il terzo atto di Raymonda, su musiche di Alexander Glazunov, che verranno interpretate dai nostri artisti diretti dal Maestro Jonathan Darlington e da Clotilde Vaye?r". ?L'incasso dell'evento, che sarà interamente devoluto al finanziamento ?del progetto artistico, ?"?sarà un'occasione unica per apprezzare la bellezza della danza e contribuire alla ricostruzione di un'opera d'arte di inestimabile valore.? Il balletto è un capolavoro coreografico che incanterà il pubblico con la sua grazia e la sua espressività, offrendo un'esperienza indimenticabile a tutti i presenti?".

La Fondazione Teatro di San Carlo invita il pubblico ?"?a partecipare a questo straordinario evento benefico. Oltre a godere dello spettacolo di balletto, i partecipanti avranno l'opportunità di dimostrare il loro sostegno all'arte e alla cultura?". La Fondazione Teatro di San Carlo ?ringrazia inoltre "tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa e tutti coloro che generosamente sosterranno il progetto di ricostruzione della ?'?Venere degli stracci?'?.? Solo grazie alla generosità e all'impegno della comunità artistica e del pubblico, sarà possibile dare nuova vita a installazione, simbolo dell'arte povera di cui Pistoletto è uno dei più grandi interpreti a livello internazionale.? La Fondazione Teatro di San Carlo desidera ringraziare tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa e tutti coloro che generosamente sosterranno il progetto ?'La Venere degli stracci?'?; i nominativi di coloro che acquisteranno il biglietto per lo spettacolo, sostenendo l'iniziativa, saranno pubblicati sul sito del Teatro di San Carlo e saranno consultabili all'ingresso della sala del Teatro, la sera stessa dello spettacolo, attraverso un Qr Code?".