Pena dimezzata per il piromane della Venere degli Stracci

Simone Isaia, il clochard imputato per l’incendio della Venere degli Stracci, avvenuta lo scorso luglio in piazza Municipio, ha avuto una riduzione della pena in appello. E' stato infatti oggi condannato dalla Corte d’appello di Napoli a due anni e sei mesi di reclusione. In primo grado l'uomo era stato condannato a 4 anni di carcere. I giudici si sono riservati sulla possibilità o meno di concedere all'uomo i domiciliari come richiesto dalla difesa. Simone Isaia ha assistito in videocollegamento dal penitenziario romano in cui è recluso l'udienza che lo vedeva imputato.

"Merita la pena ridotta"

All’udienza ha assistito anche Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone private della libertà personale, che ieri, prima della sentenza odierna, si era così espresso in favore del piromane: “Mi auguro che ci sia un ridimensionamento della sentenza di primo grado e messi in campo percorsi di accoglienza e di supporto psicologico”. Secondo il Garante Ciambriello, che ha seguito la vicenda sin dall’inizio, “la prigionia da mesi di Simone Isaia è una sconfitta umana e sociale per tutti noi. La sentenza di primo grado a 4 anni di carcere è sproporzionata ed eccessiva. Mi auguro che sia ridimensionata domani in appello. Simone è un ragazzo fragile, una persona in difficoltà, ma non pericolosa. Ho visto in questi mesi che gran parte dell’opinione pubblica ha fatto valutazioni obiettive e garantiste sull’argomento. Mi auguro che nella giornata di domani - ha concluso Ciambriello - siano attuati percorsi di accoglienza e supporto psicoeducativo per il giovane Simone. Voglio festeggiare domani, giustizia e libertà per Simone Isaia”.