Venere degli Stracci in fiamme, Ciambriello: "La prigionia di Simone è una sconfitta per tutti"

La Venere degli Stracci è tornata poche settimane fa in piazza Municipio dopo l'incendio che l'ha distrutta nel luglio dello scorso anno. Domani al via il processo di appello per Simone Isaia, l'autore del rogo, condannato in primo grado a 4 anni di carcere e 4000€ di multa.

La condanna viene ritenuta da molti successiva. Tra questi c'è Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone private della libertà personale: “Mi auguro che ci sia un ridimensionamento della sentenza di primo grado e messi in campo percorsi di accoglienza e di supporto psicologico”. Secondo il Garante Ciambriello, che ha seguito la vicenda sin dall’inizio, “la prigionia da mesi di Simone Isaia è una sconfitta umana e sociale per tutti noi. La sentenza di primo grado a 4 anni di carcere è sproporzionata ed eccessiva. Mi auguro che sia ridimensionata domani in appello. Simone è un ragazzo fragile, una persona in difficoltà, ma non pericolosa. Ho visto in questi mesi che gran parte dell’opinione pubblica ha fatto valutazioni obiettive e garantiste sull’argomento. Mi auguro che nella giornata di domani - ha concluso Ciambriello - siano attuati percorsi di accoglienza e supporto psicoeducativo per il giovane Simone. Voglio festeggiare domani, giustizia e libertà per Simone Isaia”.