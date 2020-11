La banda dei calzini finisce a processo: li vendevano picchiando o minacciando

Erano “specializzati” nel vendere calzini negli autogrill. Solo che non lo facevano con cortesia ma utilizzando i loro metodi: minacciando e addirittura picchiando i malcapitati clienti. Sono 11 le persone a processo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata ai furti, estorsioni, violenza privata e danneggiamento. Sono tutti di Napoli e provincia ma operavano nelle stazioni di servizio in provincia di Piacenza.

Come operavano

A coloro che riuscivano a spaventare venivano venduti i calzini mentre chi si ribellava veniva picchiato o subiva dei danni alle auto. Il costo di un pacchetto di calzini, di qualità scadente, era dai 20 euro in su. Chi non voleva pagare veniva minacciato o peggio ancora picchiato. Per “convincere” gli acquirenti venivano utilizzate frasi tipo “vengo da Scampia” o “sono stato in galera”. La banda si era organizzata a Napoli e commetteva i reati prevalentemente in Lombardia e in Emilia Romagna.

