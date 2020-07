Venditore di cocco napoletano arrestato nel Salento: deve scontare una condanna per rapina

Nella tarda mattinata, gli agenti della sezione Volanti hanno fermato per un controllo, T. V. classe 1961 di Napoli. Da accertamenti emergeva che a carico dell'uomo un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 30.01.2019, dalla Procura della Repubblica di Napoli-Ufficio esecuzioni penali, a seguito di una condanna per rapina, alla pena della reclusione di anni 2, mesi 5 e giorni 28, motivo per il quale veniva tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell'AG.

Lo stesso si trovava nel Salento in località Torre Chianca, via Mare Ionio, per una vacanza/lavoro: vendeva cocco sulle nostre spiagge.

(foto di repertorio)