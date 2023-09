Vendevano gadget falsi al concerto di Vasco Rossi: il giudice li assolve perché i prodotti erano di scarsa qualità

Vendevano fascette e poster di Vasco Rossi all’entrata dello stadio Olimpico di Torino, dove il rocker emiliano doveva esibirsi con la band. Si trattava, però, di merchandising contraffatto, e anche in maniera grossolana. Anche per questo stamattina, come riporta TorinoToday, il giudice Paola Meroni della VI sezione penale ha assolto 18 persone, quasi tutte residenti in provincia di Napoli, accogliendo le richieste - unanimi - del pubblico ministero Cesare Parodi e degli avvocati difensori Maurizio Pettiti e Laura Civitillo. Gli imputati dovevano rispondere di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, nel caso di specie gadget con il marchio e il volto di Vasco rifilati a fan ignari nelle serate del 27 e 28 giugno 2015, ovvero le due date torinesi del Vasco Live Kom '015.

Il gruppo, composto anche da persone con precedenti penali e di polizia, si era dato appuntamento davanti agli ingressi del palazzetto portando con sé oltre 300 fascette (quelle in stoffa, da annodare attorno alla testa) e altrettanti poster. A salvare da un diverso esito processuale i venditori ambulanti, buona parte dei quali mai comparsi in aula e difesi d’ufficio per tutto il processo, è stata anche la scarsa qualità della merce ‘contrabbandata’: fascette sfilacciate e stampigliate alla bell'e meglio sulla falsariga del merchandising ufficiale, ma anche tipologie di prodotti mai commissionati dagli organizzatori del tour e perciò inventati di sana pianta come le gigantografie del “Blasco”.

Anche per questo la Procura ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o per particolare tenuità del fatto. D'altro canto la persona offesa, Vasco Rossi in persona, non si è mai costituita nel procedimento né ha mai chiesto i danni. Un’apparizione che avrebbe dato una nota di colore al processo, di cui invece restano soltanto centinaia di falsi gadget confiscati in attesa di essere distrutti.