Caso Metropolitan, Intesa Sanpaolo accelera: locali del cinema in vendita a 2,5 milioni

È in vendita, il cinema Metropolitan di via Chiaia. L'annuncio, pubblicato sui principali quotidiani della città, fissa per i 6.700 metri quadri di gallerie di palazzo Cellamare – di proprietà di banca Intesa Sanpaolo – un prezzo base di 2,5 milioni di euro più Iva. Cifra cui gli attuali conduttori dello spazio, Sistema Spettacoli di Luigi Grispello e Giuseppe Caccavale, non hanno possibilità di arrivare.

Si tratta evidentemente di un'accelerazione – probabilmente nell'aria – da parte della banca verso la cessione, veloce quanto comunque sta andando spedito anche il procedimento partito dal Ministero della Cultura che vorrebbe apporre un vincolo d'uso ai locali.

Un modo, quello del dispositivo di tutela intrapreso dal dicastero di Gennaro Sangiuliano, volto a fare in modo che si affievoliscano il meno possibile le probabilità lo storico cinema di Chiaia (ha 70 anni) resti aperto nel prossimo futuro: supermercati, discoteche, locali notturni o garage (sono queste le ipotesi più verosimili a cessione avvenuta) non potrebbero certo rispettare il vincolo culturale presumibilmente in arrivo per le storiche galleria di palazzo Cellamare.