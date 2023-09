Noti professionisti acquistano auto di lusso, ma è una truffa: i veicoli non possono circolare

Brutte sorprese per migliaia di automobilisti inconsapevoli acquirenti di auto di grossa cilindrate - pagate profumatamente ed anticipatamente - ma irregolarmente in circolazione, con la motorizzazione che li ha dichiarati "veicoli truffa da fermare e sequestrare".

Da qualche giorno gia alcuni imprenditori, avvocati, medici, si sono visti fermare dalla polizia alla ricerca delle auto sospette e dopo il controllo sono rimasti a piedi con ritiro del libretto e sequestro del veicolo, subendo gravi danni patrimoniali per le somme pagate, danni d’immagine e disagi e spese non previste oltre a dover poi chiarire il tutto nelle relative inchieste e procedure giudiziarie del caso.

L’avvocato Angelo Pisani, che assiste alcune vittime di tali incauti acquisti oltre a dover procedere in sede civile per il recupero delle somme pagate per l’acquisto di tali veicoli ed il risarcimento di tutti i conseguenti danni al sequestro e impossibilità di circolare e svolgere le abituali mansioni quotidiane, in una nota chiede alla magistratura di accertare ogni responsabilità penale e condannare gli autori di qualsiasi truffa poi pagata da inconsapevoli consumatori.

Ricercate 1500 targhe

Tra i malcapitati e i tantissimi automobilisti ignari di aver acquistato e circolare su veicoli di lusso ricercati dalla polizia , Pisani segnala il dramma vissuto da un professionista che oltre a l’auto ha dovuto anche rinunciare alle vacanze programmate. Infatti, in data 15 maggio 2023, il noto professionista acquistava un veicolo Audi del valore di oltre 50 mila euro e dopo averlo regolarmente pagato e ritirato al primo controllo delle forze dell ordine scopriva l’incauto acquisto .

L’automobilista veniva lasciato a piedi proprio a seguito di un normale controllo della Polizia Stradale , che riconosceva il veicolo latitante da ricercare ed effettuava notifica di sequestro del libretto di circolazione del predetto veicolo, nonché, contestualmente, provvedeva al ritiro dei documenti e fermo auto in ottemperanza alle disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha deciso di vederci chiaro su questa flotta di auto vendute irritualmente



A quel punto, il malcapitato comunicava subito alla concessionaria venditrice l’accaduto e che il bene veniva sottoposto a fermo ma senza ricevere alcuna spiegazione. Solo la motorizzazione di Napoli invitava a porre in essere ogni azione possibile volta all’applicazione di quanto disposto dall’art 101 comma 4 CDS ovvero emetteva provvedimento di annullamento in autotutela per circa 1500 targhe e sequestro di altrettanti veicolo immatricolati irregolarmente in quanto le stesse erano state impropriamente ritirate da un’Agenzia di pratiche auto (frodando migliaia di acquirenti) tant’e che la stessa risultava già cessata a seguito del provvedimento della motorizzazione.