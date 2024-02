Vende prodotti falsi in strada: denunciato un napoletano in trasferta

Continua senza sosta l’impegno dei militari del comando provinciale della guardia di finanza di Nuoro nell’ambito delle attività di istituto rivolte al controllo, prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, contraffazione e commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Arbatax hanno individuato, nel comune di Tortolì, un soggetto intento alla vendita di prodotti risultati a un primo esame contraffatti.

L'uomo, un cittadino italiano di 34 anni originario di Napoli ma residente in Sardegna, era intento ad offrire i prodotti contraffatti, che deteneva sull’autovettura a lui in uso, ai potenziali clienti che avvicinava all’esterno dei supermercati, proponendo l’acquisto a prezzi particolarmente vantaggiosi. La merce scoperta, profumi di varie marche, orologi e prodotti elettronici per la telefonia, per un totale di circa 80 pezzi, è stata sottoposta a sequestro e il responsabile della vendita è stato denunciato per la vendita di prodotto contraffatti.