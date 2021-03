Vende abusivamente farmaci provenienti dall'estero: denunciata una donna

Una donna è stata denunciata perché scoperta a vendere abusivamente farmaci. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica all'angolo con via Sigismondo Castromediano, hanno notato una donna che, nascosta tra due auto, ha esposto sulla sede stradale numerosi farmaci e parafarmaci.

I poliziotti l’hanno bloccata sequestrando 50 confezioni di medicinali, 18 flaconi, 30 bustine, 42 blister sfusi di farmaci e 3 creme, la maggior parte dei quali di provenienza estera. R.S.,78enne russa, è stata denunciata per esercizio abusivo di una professione e ricettazione.