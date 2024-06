Maxi-finanziamento per la rimozione dei rifiuti nella Vela rossa a Scampia

La Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore al Patrimonio Pierpaolo Baretta, la delibera di prelevamento dal fondo di riserva dell'importo di circa 250mila euro per la rimozione dei rifiuti presenti nel piano interrato della Vela D, denominata “Vela Rossa” di Scampia, nel lotto M tra viale della Resistenza e via Antonio Labriola.

L'intervento, che risulta necessario per evitare il rischio di eventi dannosi come l'incendio avvenuto nella Vela C, è propedeutico alle successive fasi di progettazione ed esecuzione del grande progetto “Restart Scampia: da margine urbano a centro dell'area metropolitana” dal valore complessivo di quasi 27 milioni di euro.