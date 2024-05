Vede la polizia e si nasconde dietro uno scooter coprendosi con un tappeto: la scoperta

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio controllo del territorio, nel transitare in salita Piazza Grande nel pomeriggio di mercoledì, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato a precipitosa fuga all’interno del cortile di uno stabile dove, nel tentativo di eludere il controllo di polizia, si era nascosto dietro uno scooter in sosta coprendosi con un tappeto.

I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 45enne di Castellammare di Stabia, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Pertanto, è stato tratto in arresto per evasione.