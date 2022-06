E' la notte di Vasco, Napoli si infiamma per il concerto-evento al Maradona

Lughe file davanti allo stadio Maradona per il concerto del 7 giugno di Vasco Rossi sin dal primo pomeriggio. L'artista prosegue un tour che ha già toccato Trento e poi Milano, Imola e Firenze. "Sono in stato di grazia - ha detto Vasco - ho un diluvio di emozioni indescrivibile. Sembra tutto diverso, eppure è finalmente tornato tutto come prima. Finalmente abbiamo ricominciato a vivere. Questo enorme affetto che mi arriva ancora oggi, dopo 40 anni, mi lascia stupefatto. E si vede che ho seminato bene...Io li amo e loro riescono a superarmi". Sold out i biglietti già da giorni. Traffico in tilt in diverse zone di Napoli a causa anche dei lavori programmati da tempo.

La scaletta e la band

Lo show del rocker è stato presentato come "potente ed emozionante con l'aggiunta di un clima funky grazie all'arrivo dei fiati". In scaletta canzoni del nuovo album come “XI comandamento” e la title track “Siamo qui”, ma anche inedite in concerto e classici ripescati dagli anni '80 e oltre già suonati e non: “Amore aiuto”, “Ti taglio la gola”, “Muoviti”, “Toffee”, “Anima fragile”, “Un senso”, “Stupendo”, “Siamo soli”, “Senza parole”. Vasco canterà anche contro la guerra con “Tu ce l’hai con me”, “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra” e “Siamo qui”. Super anche la band, formata da Stef Burns, chitarra; Vince Pastano chitarra, cori, direttore musicale; Andrea Torresani, basso; Claudio Golinelli, basso, guest star; Alberto Rocchetti, tastiere, piano, cori; Frank Nemola, cori, tastiere, programmazione; Matt Laug, batteria; Beatrice Antolini, percussioni, tastiere, cori; Andrea Ferrario, sax; Tiziano Bianchi, tromba e Roberto Solimando, trombone.

Come arrivare allo stadio

Sono numerose le possibilità per arrivare al Maradona di Fuorigrotta. In treno si può prendere la Linea 2 (con corse supplementari) e fermarsi a Campi Flegrei, la Cumana e fermarsi a Mostra.

In autobus dalla Stazione Centrale è possibile prendere la Linea 152 Anm in direzione piazzale Tecchio, o la Linea Sepsa M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana, o il bus Sepsa Monte di Procida, direzione Pozzuoli. All’aeroporto di Capodichino, si può prendere l’Alibus per piazza Garibaldi (poi Linea 2 o varie soluzioni di bus). Dal Molo Beverello c'è l'opzione Linea 152 Anm, direzione piazzale Tecchio. Da piazza Vittoria le linee C18 Anm, C19 Anm, 129 Anm, direzione piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: si prende la Tangenziale, uscita Fuorigrotta. Bisogna poi trovare parcheggio. Queste le opzioni a pagamento: Parking H24 – Fuorigrotta situato a cinque minuti dallo stadio, in via Claudio 1; “Garage Manzoni – Posillipo” ad una ventina di minuti dallo stadio, in via Alessandro Manzoni, 120 A; Garage Napoli Epomeo ad una trentina di minuti dallo stadio, in via dell’Epomeo 81.

Polemiche

"Ho visto questa mattina le immagini che ritraggono veri e propri accampamenti in prossimità dello stadio Diego Armando Maradona in attesa del concerto di Vasco Rossi previsto per stasera. Mi trovo costretto a ripetere quanto già segnalato in Consiglio comunale sull’urgenza di rivedere le modalità con le quali il Comune concede in affidamento lo Stadio per gli eventi. Ritengo infatti che sul Comune, e quindi sui cittadini, ricadano solo gli effetti negativi – in termini di costi per trasporti, igiene urbana e ripristino dei luoghi – di grandi eventi che, a fronte di giri d’affari milionari (si parla per il concerto di stasera di 27 milioni di euro) portano nelle casse del Comune poche centinaia di migliaia di euro. Non credo che, con le difficoltà finanziarie con le quali siamo costretti a confrontarci quotidianamente, e che incidono sulla quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini, si possa continuare a consentire un regime tariffario per la concessione dello stadio Maradona quantomeno inadeguato", denuncia il presidente della commissione Politiche sociali Massimo Cilenti.