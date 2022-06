Vasco Rossi incanta Napoli, serata magica allo stadio Maradona

E' stato un concerto da ricordare quello di Vasco Rossi allo stadio Maradona di Napoli. Il "comandante", in grande forma e con un cast ad accompagnarlo di grande spessore ed estro, ha conquistato i fans accorsi da tutta Italia per vederlo con un mix dei suoi successi storici ( su tutti Albachiara, Vita spericolata e Siamo solo noi, nello spazio dedicato ai bis) e di canzoni più recenti. Nonostante il sold out, la gestione degli ingressi allo stadio è stata ottimale e anche durante il concerto tutto si è svolto in maniera ordinata.

"Blasco" ha espresso parole di apprezzamento per Napoli e i napoletani durante il concerto, stigmatizzando, invece, la crisi in Ucraina, "Non ci voleva proprio dopo la pandemia una guerra", le sue parole.

Come detto, davvero super la band che ha accompagnato Vasco Rossi durante il conceeto, formata da Stef Burns, chitarra; Vince Pastano chitarra, cori, direttore musicale; Andrea Torresani, basso; Claudio Golinelli, basso, guest star; Alberto Rocchetti, tastiere, piano, cori; Frank Nemola, cori, tastiere, programmazione; Matt Laug, batteria; Beatrice Antolini, percussioni, tastiere, cori; Andrea Ferrario, sax; Tiziano Bianchi, tromba e Roberto Solimando, trombone.

La scaletta delle canzoni

XI Comandamento

L'uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

BIS

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Polemiche

"Ho visto le immagini che ritraggono veri e propri accampamenti in prossimità dello stadio Diego Armando Maradona in attesa del concerto di Vasco Rossi previsto per stasera. Mi trovo costretto a ripetere quanto già segnalato in Consiglio comunale sull’urgenza di rivedere le modalità con le quali il Comune concede in affidamento lo Stadio per gli eventi. Ritengo infatti che sul Comune, e quindi sui cittadini, ricadano solo gli effetti negativi – in termini di costi per trasporti, igiene urbana e ripristino dei luoghi – di grandi eventi che, a fronte di giri d’affari milionari (si parla per il concerto di stasera di 27 milioni di euro) portano nelle casse del Comune poche centinaia di migliaia di euro. Non credo che, con le difficoltà finanziarie con le quali siamo costretti a confrontarci quotidianamente, e che incidono sulla quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini, si possa continuare a consentire un regime tariffario per la concessione dello stadio Maradona quantomeno inadeguato", denuncia il presidente della commissione Politiche sociali Massimo Cilenti.