Vasca da bagno sui binari della circumvesuviana: "Rischiato il disastro"

Una vasca da bagno sui binari della circumvesuviana, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche se un macchinista non si fosse accorto di tale presenza prima del passaggio del convoglio.

A denunciare l'accaduto il presidente Eav Umberto De Gregorio: "Ecco cosa ha trovato sulla vesuviana pochi minuti fa il macchinista al passaggio a livello di via Crapolla di Pompei tra le stazioni di Pompei e Scafati: una vasca da bagno piazzata al centro dei binari. Per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro. Sempre stasera sulla linea Napoli Piedimonte Matese un' auto è rimasta imprigionata. La ferrovia deve essere protetta e vanno eliminati tutti i passaggi a livello non appena possibile. Eppure troviamo resistenza ogni volta che tentiamo la soppressione".