Coronavirus, la variante "portoghese" arriva a Napoli: colpita una ragazza di 24 anni

Aveva lanciato l'allarme il governatore De Luca, ed in effetti in poche ore la cosiddetta "variante portoghese" del Coronavirus è arrivata a Napoli.

Il primo caso di infezione da Sars-Cov-2 variante BA.5 (o anche Omicron 5, cioè mutata ma discendente da Omicron) è stato riscontrato in una 24enne partenopea.

La ragazza è stata ricoverata nelle settimane scorse in un presidio dell'Asl Napoli 1. Il suo tampone positivo risale al 22 maggio, ed è stato sequenziato successivamente al Cotugno nell'ambito dei controlli che la Regione Campania porta avanti per conto dell'Istituto Superiore di Sanità. A quel punto è stato inviato a Roma, che oggi ha specificato quale fosse la mutazione di quel particolare virus.

Sono scattati i controlli dell'Asl per risalire ai contatti avuti dalla paziente zero.

La variante identificata è quella responsabile dell'impennata recente di casi e decessi in Portogallo e Germania. La sua peculiarità è l'elevata contagiosità mutuata dalla vicinanza con la variante Delta. Le condizioni della 24enne, uno dei primi casi italiani della variante, non sono al momento note ma dovrebbero essere ritenute non preoccupanti dai medici.