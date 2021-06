Variante Delta, De Luca: "Focolai in Campania. Preoccupazione per la ripresa della scuola"

"Ci sono focolai di variante Delta in Campania". A confermarlo è il presidente della Regione Vincenzo De Luca che aggiuge: "Colpiti coloro che non si sono vaccinati e quelli che sono fermialla prima dose". Il governatore è preoccupato della risalita di contagi in autunno, legato soprattutto alla riapertura delle scuole: "In Inghilterra, migliaia di studenti sono stati contagiati dalla variante. Noi non abbiamo finito la vaccinazione alla popolazione studentesca a causa del mancato invio di vaccini in Campania e per la pessima comunicazione del Governo su Astrazenecea".