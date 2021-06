De Luca: "I napoletani non si vaccinano. In autunno, rischio terapie intensive piene"

Dal presidente della Regione un appello ai cittadini: "Non abbiamo raggiunto l'immunità di gregge e le variante Delta ci preoccupa. C'è bisogno di far crescere i numeri"

La tanto agognata immunizzazione di Napoli entro luglio non ci sarà. Secondo Vincenzo De Luca sono ancora troppi i napoletani che non si sono vaccinati o che, ricevuta la prima dose, non hanno fretta di prenotarsi per la seconda.

Il presidente della Regione Campania annuncia che, se questo sarà l'andazzo anche nelle prossime settimane, la prospettiva è quella di "...vivere un autunno infernale, con l'aumento dei contagi e l'occupazione dei posti di terapia intensiva". Per De Luca, la responsabilità del rallentamento è da ricercare in due aspetti: "L'incapacità di ministro e commissario, che dovrebbero dimettersi, nella comunicazione su Astrazeneca che ha provocaro sfiducia nei cittadini. Ovviamente, c'è anche una quota parte di scarso senso civico dei cittadini".