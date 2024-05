Lungomare chiuso per Vannacci, scontro tra attivisti e polizia |VIDEO

Sono stati bloccati in vua Nazario Sauro i circa 50 manifestanti contro la presenza a Napoli dell'ex generale Roberto Vannacci, oggi candidato alle europee con la Lega.

Attimi di tensione tra le forze dell'ordine e gli attivisti a due passi dal luogo in cui vannacci stava presentando il suo libro. I manifestanti sono riusciti anche a rimuovere tre transenne ma poi sono stati respinti dai poliziotti in assetto antisommossa. Una presenza anomala considerando che si tratta di una persona che, a oggi, non ha ruoli ufficiali e anche del basso numero di antagonisti.

La presenza dell'ex generale ha portato alla chiusura di un tratto del lungomare con otto blindati delle forze dell'ordine. Il corteo, partito da piazza Plebiscito, è stato composto da attivisti della comunità Lgbtq che hanno indicato come omofobe e razziste le esternazioni che Vannacci ha riportato nel suo libro "Il mondo al contrario".