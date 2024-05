Vannacci a Napoli: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine (LE IMMAGINI)

Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine sul lungomare di Napoli, dove è in corso una protesta contro la presenza del generale Roberto Vannacci per un appuntamento elettorale. I manifestanti, circa 30, hanno tentato di accedere al varco di di via Nazario Sauro, chiuso dalle forze dell'ordine. Alcuni hanno lanciato dei palloncini pieni d'acqua contro gli agenti in assetto antisommossa e hanno tentato di superare le transenne, ma i poliziotti hanno contenuto i manifestanti, che lamentano una "repressione del dissenso". Il tratto del lungomare a ridosso del teatro, nel quale si terrà la manifestazione, resta interdetto al passaggio di auto e pedoni.

Gli scontri (VIDEO)

Il capolista della Lega alle elezioni europee sta tenendo un incontro all'Iav Teatro di via Nazario Sauro. Le camionette della Polizia hanno chiuso lo slargo di via Nazario Sauro a ridosso della statua di Umberto I, impedendo l'accesso da tutti i lati. I manifestanti, alcuni dei quali con la bandiera della Palestina, espongono uno striscione con la scritta "Vannacci, Napoli non ti vuole, fattene una ragione".

L'incontro di Vannacci

Nel frattempo il generale Vannacci sta tenendo l'incontro al margine del quale ha anche parlato della questione disabili e delle polemiche scaturite dalle sue parole. “Mai detto che aspiro a classi separate per i disabili. Basta leggere l'intervista - spiega - non ho mai detto, né pensato quella cosa sulle classi diverse per i disabili. Al contrario, sono sempre stato convinto che i disabili proprio perché persone fragili e peculiari hanno bisogno di un aiuto peculiare, specifico, non solo dal punto di vista del personale che deve essere loro dedicato, ma anche delle strutture ad hoc di cui hanno bisogno".

"Io sono dell'idea - prosegue Vannacci - che dobbiamo esaltare le diversità, non dobbiamo diluirle o annullarle, o fare finta che non esistano, perché sono il motore dell'universo. Nelle classi insieme si sviluppa la socializzazione, l'idea era di dedicare loro una attenzione specifica e peculiare, non si può pensare di risolvere il problema mettendoli assieme agli altri. Questo ha sicuramente una sua funzione sociale, ma per chi ha ritardi nell'apprendimento - conclude il generale - c'è bisogno di una attenzione specifica dedicata a loro e che non si può esaurire mettendoli tutti assieme".

Napoli città bellissima e problematica

“Napoli è una città bellissima e problematica”. A parlare è il generale Roberto Vannacci a poche ore dalla presentazione-incontro in città. Il militare ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva a Napolitoday sulle condizioni della città. “Non conosco molto bene la città ma la sua bellezza è fuori discussione. I flussi turistici da cui è interessata ne sono la dimostrazione. Indubbiamente è anche una città problematica che merita attenzione. Ci sono stato con mia moglie che ne è innamorata.

L'INTERVISTA A NAPOLITODAY