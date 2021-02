Vandalizzato murale di Nino D'Angelo, Borrelli: "Chiara ritorsione verso le Istituzioni"

“I morti vanno rispettati, non cancellati” queste le parole comparse ieri sul murale di Jorit dedicato a Nino D’Angelo nel quartiere di San Pietro a Patierno. Non è ancora chiara la matrice del gesto, ma per il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è "una chiara ritorsione verso le Istituzioni".

"Una chiara ritorsione verso le istituzioni che finalmente, dopo tanti anni di battaglia, hanno cominciato a rimuovere il primo murale, quello dedicato al baby rapinatore Caiafa, e si procederà con altri murales e altarini dei boss", ha detto Borrelli a NapoliToday.

"Sono simboli del male, tolleranza zero"

"Questa ritorsione è un chiaro messaggio. Loro dicono che i loro morti, esposti in pubblica piazza, i morti per camorra, per criminalità diffusa, vanno mantenuti lì. Sono i simboli del male, i simboli della criminalità. La nostra risposta dev'essere tolleranza zero. Per troppo tempo la mala politica, con i colletti bianchi, è andata a braccetto con la criminalità e la camorra. E' ora di dire basta"", ha concluso il consigliere regionale.