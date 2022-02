Vandalizzato il murale dedicato alla piccola Noemi, la madre: "Siete la vergogna di Napoli"

Vergogna in piazza Nazionale dove è stato imbrattato il murale dedicato alla piccola Noemi. Proprio nei pressi dell'opera, il 3 maggio 2019, la piccola - che allora aveva 4 anni - rimase coinvolta in un agguato di camorra, restando gravemente ferita. L'episodio è stato denunciato, via social, dalla mamma della piccola, Tania.

Queste le sue parole: "Con grande rammarico apprendo la notizia che il murale fin ora rispettato dedicato a mia figlia Noemi vittima della camorra è stato vandalizzato . Un gesto incivile del solito “ marciume “ che “ sporca “ da sempre la nostra città …..Con grande dispiacere e sdegno ancora una volta le vittime non vengono rispettate mentre in città “altarini” che inneggiano alla criminalità ,scritte di ogni genere che richiamano la camorra vengono glorificate e rispettate . Non ci fermate nel nostro impegno alla legalità . SIETE LA VERGOGNA DI NAPOLI !!! ".