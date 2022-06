Vandalizzata l'insegna della tabaccheria di Ulderico Esposito, ucciso nel 2019

A tre anni dal brutale assassinio di Ulderico Esposito, titolare della edicola tabaccheria presso la metro di Chiaiano, tornano la violenza e la paura. Nella giornata di venerdì 3 giugno uno squilibrato che già da giorni infastidisce la moglie Daniela e le figlie ha devastato l'insegna della tabaccheria. Si promuove pertanto, mercoledì 8 giugno, un presidio denuncia in occasione del giorno in cui si consumò l’aggressione in seguito alla quale Ulderico perse la vita, per chiedere con forza il ripristino di controlli e sicurezza nella metro di Chiaiano il cui triste e gravissimo episodio testimonia l’assenza.



Il presidio ed il momento di ricordo di Ulderico Esposito è promosso dalla Consigliera Comunale Alessandra Clemente, fondatrice di “Mai più vittime”, dalla criminologa Antonella Formicola e dai Tabaccai aderenti alla Fit con il suo Presidente provinciale Francesco Marigliano.



“Dopo i numerosi atti di incontrollata violenza a cui assistiamo nelle ultime settimane, scegliamo di manifestare la nostra vicinanza alla famiglia di Ulderico Esposito, alla moglie Daniela, nuovamente vittima dello stato di abbandono a cui sembrano essere condannate alcune zone della nostra città. Vanno garantite sicurezza e serenità a questa famiglia, già oppressa da una immane tragedia, e a tutte le migliaia di cittadini che quotidianamente affollano la metropolitana di Chiaiano”. Ha dichiarato in una nota la Consigliera Comunale Alessandra Clemente.