Vandalizzata la stazione di Salvator Rosa

Atti vandalici nella notte all'interno della stazione Salvator Rosa della Linea 1 della metropolitana a Napoli. A denunciarlo è il sindacato Usb. ignoti hanno vandalizzato le vetrate e alcune opere d'arte presenti all'interno della stazione. "Nei giorni scorsi - dichiara Marco Sansone dell'esecutivo confederale regionale Usb Campania - erano già stati vandalizzati i vetri a protezione delle lampade che illuminano le panchine della stazione Toledo ed era stata completamente distrutta una panchina nella stazione Dante".

L'Usb chiede "che l'Anm prelevi le immagini della videosorveglianza con l'auspicio che possano essere identificati gli autori del raid di questa notte, inoltre chiediamo che venga istituito immediatamente un tavolo di crisi aziendale per poter far fronte e prevenire i continui danneggiamenti ed aggressioni che subiscono mezzi, stazioni e personale operativo Anm, un tavolo in cui riteniamo necessaria la presenza della Prefettura di Napoli, nonché dell'assessore con delega ai Trasporti Edoardo Cosenza".

Per Adolfo Villani, del Dipartimento regionale Salute e sicurezza Usb, "...la sicurezza a bordo dei mezzi e della stazioni e la regolarità dell'esercizio costituiscono elementi fondamentali per assicurare un servizio pubblico efficiente all'utenza ed al personale stesso. Bisogna potenziare le misure di prevenzione attiva e passiva con l'utilizzo di un maggior numero di uomini e mezzi, in particolare nelle ore serali e notturne. Nelle prossime ore chiederemo al nuovo direttore generale dell'Anm Francesco Favo di convocare le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per definire le priorità d'intervento". (AdnKronos)