Vandali allo stadio di San Pietro a Patierno: i danni

Vandali allo stadio comunale di San Pietro a Patierno. La scorsa notte sconosciuti hanno causato danneggiamenti all'impianto elettrico e di illuminazione, alle recinzioni e su parte del manto erboso sintetico.

"Un complesso, sito nella parte nordorientale di Napoli, fondamentale per diverse società sportive che vi svolgono attività, anche serali, imprescindibili per i giovani del luogo - spiega l'assessora allo Sport e alle Pari oppurtunità, Emanuela Ferrante - Nello stigmatizzare l'accaduto ad opera di ignoti che non hanno rispetto per i beni comuni, e in particolar modo per una struttura così importante per il benessere psicofisico dei ragazzi del quartiere, chiedo che siano attivate in tempi rapidi tutte le misure per restituire lo stadio alla comunità nella sua piena fruibilità".