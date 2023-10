Vandalizzata la sede di "Città del fare", la denuncia: "Bisogna saldare il portone"

Vandalizzata la sede di "Città del fare" ad Afragola. Vandalizzato il palazzo su tre piani che, in passato, ha ospitato la sede di Città del fare, agenzia di sviluppo dei comuni dell’area a nord di Napoli, e il Municipio di Afragola negli anni in cui la sede comunale era interessata da lavori di ristrutturazione. Negli ultimi anni era chiuso, ma, questa mattina il consigliere comunale Antonio Iazzetta ha denunciato che il portone d’accesso era aperto e le foto che ha postato sul suo profilo facebook sono eloquenti.

Il palazzo è stato vandalizzato e sono stati divelti anche infissi e porte. “Ho segnalato la cosa in Comune e mi hanno detto che avrebbero provveduto a 'saldare' il portone per evitare altri accessi illegali” ha raccontato il Consigliere comunale dell’opposizione sottolineando che “quando è stato chiuso quel portone la struttura era pienamente funzionale. Ora invece è inutilizzabile e ci vorranno centinaia di migliaia di euro per rimetterla in sesto”. “Assurdo che in Consiglio comunale si parlava di destinare la struttura a sede di Ambiti e Consorzi e, invece, si lasciava campo libero ai vandali” ha aggiunto Iazzetta.