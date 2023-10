Baby vandali imbrattano Santa Chiara |VIDEO

Giovanissimi e armati di bomboletta. Sono i tre vandali immortalati in un video che sta diventando virale sul web. I baby teppisti sono stati ripresi mentre, con delle bombole spray deturpano l'esterno della basicila dui Santa Chiara, nel centro storico di Napoli. Sull'episodio è intervenuto anche il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli: “Queste immagini sono l’ennesima testimonianza del profondo degrado culturale e civile in cui è piombata la nostra comunità. Al tempo stesso, testimoniano la necessità di adottare un piano straordinario di vigilanza dei nostri tesori artistici e monumentali, costantemente violati e oltraggiati da teppisti e incivili. Non è la prima volta che accade una simile vergogna. Per questo abbiamo inviato le immagini alle autorità preposte. Tanti residenti della zona, che frequentano i giardini del complesso monumentale, lamentano che oramai da tempo l’area è messa a soqquadro da gruppi di minorenni che sparano botti illegali, devastano tutto ciò che è possibile, imbrattano le mura, insultano e molestano i turisti. I genitori dei baby teppisti non possono chiamarsi fuori dalle loro responsabilità. Siano individuati e condannati a risarcire il danno che i loro figli hanno causato pagando di tasca loro la pulizia della facciata. Non è giusto che a farne le spese della loro incapacità genitoriale sia l’intera collettività”.