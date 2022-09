Svastiche e insulti, doppio raid politico in centro: colpite le sedi dell'Asilo e del Pd

Vandalismo di marca politica al centro storico. A 24 ore l'uno dall'altro, due raid sono stati portati a termine all'ex Asilo Filangieri di vico Giuseppe Maffei e alla sede del Partito Democratico del quartiere Avvocata in vico Avellino a Tarsia. Difficile ma plausibile mettere in correlazione i due eventi, con i luoghi colpiti relativamente vicini l'uno all'altro.

Svastiche e falli all'Asilo

Sulle pareti e sui pavimenti dell'ex Asilo, oramai storico centro sociale partenopeo, sono state disegnate con vernice rossa svastiche e falli. Danni anche ad alcune porte che evidentemente i malintenzionati hanno utilizzato per entrare nei locali. Gli attivisti hanno parlato di "aggressione, vile e dalla chiara identità politica" nella loro nota ufficiale. "Un gesto vigliacco che dà l’ennesima riprova della complessità del momento che viviamo, la campagna elettorale non è ancora conclusa e già da tempo l’Asilo subisce simili attacchi. Non possiamo in alcun modo rimanere in silenzio davanti a questi simboli. Oggi più che mai". Si tratta, prosegue la nota, di "un avvertimento agli spazi sociali, ai beni comuni, alle associazioni e gruppi che qui come altrove lottano per creare spazi sicuri per accogliere i più deboli".

Così anche Civico 7 Liberato: "Esprimiamo la nostra solidarietà all'Asilo, per le provocazioni nazifasciste ricevute. Non si tratta di semplici scritte, che negli ultimi tempi ritroviamo sempre più spesso sui muri dei nostri quartieri e anche qualche mese fa alle porte del nostro stesso spazio sociale". Numerosi attestati di vicinanza e solidarietà anche dai residenti della zona.

Scritte fuori dalla sede del Partito Democratico

"Assassini!" e "No Alternanza" sono invece le scritte, impresse con vernice rossa, comparse la scorsa notte sulla porta d'ingresso del circolo del Pd dell'Avvocata a Napoli. Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, e Francesco Boccia, commissario del Pd Campania, nel rendere pubblico l'accaduto annunciano anche di aver denunciato i fatti alle autorità.

"Questa notte il circolo del Partito Democratico dell'Avvocata, nel cuore della nostra città – spiegano in una nota congiunta Boccia e Sarracino – ha subito un vile attacco. La porta di ingresso è stata deturpata con scritte orribili e infamanti. Di fronte a simili dimostrazioni di odio, nell'ultima settimana di campagna elettorale, non si può che restare basiti e condannare fermamente, sperando che le forze dell'ordine, in cui riponiamo piena fiducia, facciano al più presto luce sulla vicenda".

"La comunità democratica napoletana – concludono i due esponenti Dem – esprime piena solidarietà al segretario Nicola Lavorgna e a tutto il circolo. Non vi lasceremo soli".