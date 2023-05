Ritrovata valigia sospetta: evacuate delle abitazioni e un noto supermercato

Un paio d’ore e mezza fa a Trecase in Via Capitano G. Rea, all'interno dell'area di pertinenza del distributore di carburanti, un dipendente ha trovato una valigetta metallica sospetta lasciata lì questa notte da un uomo, come hanno svelato le immagini dei sistemi di video sorveglianza.

I Carabinieri della locale stazione insieme agli agenti della Polizia locale hanno presidiato l’area. Durante le operazioni sono state evacuate precauzionalmente 5 abitazioni e un supermercato della zona. I militari hanno anche interrotto temporaneamente il traffico. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri artificieri di Salerno e i Vigili del Fuoco di Napoli.

All'interno del bagaglio è stata trovata una trombetta e un marsupio nero vuoto. I Carabinieri hanno poi rintracciato il proprietario della valigetta appurando che si trattava di un malinteso con l’uomo ripreso dalle telecamere sulle modalità di consegna. Il tutto sarebbe servito per festeggiare lo Scudetto del Napoli. Evacuazione revocata e traffico ripristinato.