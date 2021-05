Grave lutto all'Università Federico II: addio alla Prof.ssa Valeria Sorge

È prematuramente venuta a mancare la professoressa Valeria Sorge, ordinaria di Storia della Filosofia medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli.



La professoressa Sorge è stata coordinatrice del Corso di Studi in Filosofia, membro del Presidio di qualità d'Ateneo, componente del Consiglio direttivo della Società italiana per lo Studio del Pensiero Medievale e del Consiglio direttivo del Centro interuniversitario per la storia della tradizione aristotelica. Ha svolto ricerche di grande importanza sul rapporto tra filosofia e teologia nel tardo medioevo, in particolare su Enrico di Gand e Taddeo da Parma, sull'evoluzione storica dell'averroismo, sulla persistenza dell'aristotelismo nel pensiero rinascimentale, con acquisizioni rilevantissime su Pietro Pomponazzi.



"L'eccellenza della ricercatrice si è sempre coniugata con un'autentica passione per l'insegnamento. Ha svolto con rigorosa competenza, grande equilibrio e con una pacatezza, sempre capace di restituire armonia, importanti incarichi gestionali nella vita del Dipartimento e dell'Ateneo. Sarà impossibile dimenticare per chi ha avuto il privilegio di frequentarla la sua profonda umanità e la costante disponibilità verso chiunque ricorreva al suo saggio consiglio. La comunità federiciana, incredula e commossa, si raccoglie intorno al dolore della famiglia, degli amici e colleghi, degli allievi", si legge nel messaggio di cordoglio della Federico II.