Il dramma di Valentino Libro, ricoverato d'urgenza: "Sono stato in rianimazione"

Sono stati giorni difficili per Valentino Libro. Il giovane e talentuoso pizzaiolo, già campione del mondo, è stato ricoverato d'urgenza. A darne notizia è lo stesso Libro che, sui social, ha voluto tranquillizzare i suoi followers, annunciando di essere ormai "fuori pericolo".

"Perdonatemi se vi do notizie soltanto ora ma ne ero veramente impossibilitato e vi racconto il perché ; Settimana scorsa inizio ad avvertire fastidì al collo che gonfiandosi mi tiene fermo a letto per quasi tutta la giornata , la sera mi distruggo di medicine e riesco comunque ad andare a lavoro .... venerdì avvilito dal dolore decido di andare a pronto soccorso dove quando arrivo ci sono centinaia di persone ed 1 solo dottore ( cose di tutti i giorni a quanto pare ) quindi decido di fare dietro -front e me ne torno a lavoro", ha raccontato.

"Il giorno successivo non mollando riesco a prendere un appuntamento all' ospedale con l ' otorino che mi dice che devo 4 giorni di Bentelan siringhe. Va bene! Inizio subito la cura. Basta che passa. Mia figlia Sofia il 22 agosto compiva 4 anni e gli ho organizzato la festa di compleanno a Gardaland. Sabato notte dopo il lavoro mi metto in macchina e con 1000 dolori e 700 ?? riesco ad arrivare in mattinata a Peschiera sul Garda . Appena arrivo mi scaravento sul letto chiedendo all' hotel qualcuno che mi potesse fare la siringa ... ", ha continuato.

"Nel pomeriggio arriva Anna che si rivela la mia salvezza , mi fa la siringa ma mi chiama un ambulanza dicendomi che non mi vedeva bene e che non mi avrebbe lasciato in quello stato. Quindi Ambulanza/ ospedale di Pescheria/ trasferimento imminente al Borgo Roma di Verona. Dove stesso domenica notte sono stato ricoverato d ' urgenza per eccesso di pus dalla parte sinistra del collo. Sono finito addirittura in Rianimazione. Qui i medici sono veramente puliti , bravissimi e coscienziosi . Dovrei essere fuori pericolo per fortuna. Ora peró ho bisogno solo di riprendermi. Vi ringrazio tanto per i vostri messaggi d affetto . Vi voglio bene . Ringrazio mia MADRE e mio ZIO pino che sono al mio fianco fuori all' ospedale già da 5 giorni", ha concluso il pizzaiolo.