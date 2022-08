Ministro Speranza: "Il vaiolo delle scimmie non è il Covid 2. Nessuna vaccinazione di massa"

"Il vaiolo delle scimmie va seguito con grande attenzione. Anche su questo abbiamo iniziato una campagna di vaccinazione, rivolta solo alle categorie più esposte, più a rischio, non stiamo assolutamente parlando di una vaccinazione di massa come quella per il Covid", sono le parole da Napoli del ministro della Salute e candidato della lista Pd-Italia Democratica e Progressista, ai microfoni di 'The breakfast club', contenitore di Radio Capital.

"Per la veritàgli ultimissimi d ati che abbiamo a livello europeo segnalano che la curva ha una leggere decelerazione rispetto alle settimane precedenti. È un tema da attenzionare sempre con la massima attenzione senza, però, un allarmismo di massa che sarebbe ingiustificato. Non è il Covid 2", ha concluso Speranza.