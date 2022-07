Vaiolo delle scimmie: un caso accertato al Cotugno. In isolamento un'intera famiglia nel napoletano

Caso di Vaiolo delle scimmie nella base Nato di Gricignano di Aversa. Ad essere stato contagiato dal MonkeyPox un uomo che risiede nella base. La positività al virus è stata accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli che ha esaminato il suo tampone molecolare. Il paziente, attualmente, si trova in isolamento ed è in fase di guarigione. Le sue condizioni sono buone, come riporta Casertanews.it.

Il primo caso di vaiolo delle scimmie riscontrato in Campania si era registrato a metà giugno: un 40enne era andato all’ospedale dell’Azienda ospedaliera dei Colli specializzato in malattie infettive per una diffusa eruzione vescicolare.

Caso nel napoletano

A Caivano un intero nucleo familiare è finito in isolamento, poiché un componente sarebbe risultato positivo al test. Riserbo per ragioni di privacy sull'identità della persona che ha contratto il Vaiolo delle scimmie.