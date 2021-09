Vaccino Covid, terza dose per tutti dal 20 settembre. Ma la decisione divide gli esperti

Si avvicinano le prime terze dosi di vaccino anti-Covid, il secondo richiamo. Si inizierà dal 20 settembre. È la decisione emersa al termine di una riunione a Roma tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'Emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.



Inizialmente sarà coinvolta una platea di circa tre milioni di pazienti immunocompromessi, tra cui trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni. Toccherà poi a soggetti fragili, ospiti delle Rsa e ultraottantenni. Via via gli altri. Anche per la terza dose verranno messe a disposizione ulteriori dosi di Pfizer e Moderna.

Non tutti gli esperti sono concordi sull'utilità del "booster", appunto la terza dose, per tutta la popolazione.

"Sono favorevole alla terza dose partendo con gli immunodepressi e poi, a distanza di 9-12 mesi dal termine del ciclo vaccinale con due dosi, anche per il resto della popolazione", è il parere di Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico di Tor Vergata. Massimo Galli, ordinario di Malattie Infettive all'Università di Milano è invece perplesso. "La terza dose va fatta ove si definisca necessaria e in determinate situazioni; sono invece meno propenso per una terza dose a tutti, perché sono necessarie basi scientifiche più approfondite - afferma - la mia netta impressione è che ci siano persone che rimangono protette per mesi e altre che rispondono poco o nulla al vaccino. Quindi, chi non risponde potrebbe non rispondere neanche alla terza dose".